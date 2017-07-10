Мезьер: во время G20 в Гамбурге пострадали 500 полицейских

Около 500 полицейских пострадали в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге при столкновениях с демонстрантами, заявил глава МВД Германии Томас де Мезьер в понедельник на пресс-конференции в Берлине.

По его данным, пострадали примерно 500 полицейских, из которых 118 – представители федеральной полиции, передает ТАСС. "На данный момент, только двое из них остаются в больнице", – добавил министр, подводя итоги действий правоохранительных органов во время саммита G20.