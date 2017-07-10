Премьер Японии в Финляндии: наши страны сближают Joulupukki и муми-тролли

В понедельник, 10 июля, президент Финляндии Саули Ниинистё принял находящегося в Финляндии с официальным визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ и его супругу.

В своей приветственной речи Ниинистё назвал позитивными как отношения Японии с Финляндией, так и с Евросоюзом в целом. Ниинистё также выразил премьер-министру соболезнования в связи с произошедшими в выходные наводнениями, передает Yle.

Премьер-министр Абэ поблагодарил за тёплую встречу и поздравил Финляндию по случаю 100-летия Республики. В своей речи Абэ также коснулся ситуации в Северной Корее заявив, что она является серьёзным вызовом для международного сообщества. Премьер также упомянул, что, как и президент Ниинистё, считает важным развитие отношений с Россией.

Высокий гость заявил, что Финляндия стала для Японии своего рода "воротами на запад". Одной из главных причин сближения стран, по его мнению, является восторг японцев по отношению к финскому Деду Морозу – Joulupukki и муми-троллям.

Синдзо Абэ впервые посещает Северные страны в качестве премьер-министра Японии.

Как сообщил портал rus.err.ee, премьер-министр Японии Синдзо Абэ отменил запланированный на 11 июля однодневный визит в Эстонию. Отмена визита вызвана наводнением на южном японском острове Кюсю.