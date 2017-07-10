Пограничники задержали отдыхающих, незаконно пересекших на лодках временную контрольную линию

В прошедшие выходные эстонские пограничники задержали несколько человек, совершавших увеселительные прогулки на Псковском и Теплом озере на моторных лодках и незаконно пересекших временную контрольную линию, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

Лейтенант полиции кордона Муствеэ Хейки Суомалайнен сказал, что пограничникам в выходные дни пришлось реагировать на пять случаев незаконного пересечения временной контрольной линии. "На некоторых лодках отсутствовали навигационные устройства, на некоторых они были, но ими не умели пользоваться. Часть совершавших увеселительные прогулки людей и капитаны катеров были, кто в большей, кто в меньшей степени, в состоянии алкогольного опьянения, и не могли адекватно определить свое местонахождение", – сказал Суомалайнен.

Лейтенант полиции добавил, что на пограничном водоеме установлены новые желтые вехи, которые означают, что вы приближаетесь к зоне пограничного режима. На Чудском озере вехи установлены на расстоянии 200 метров от временной контрольной линии, на Псковском и Теплом озерах – на расстоянии 50 метров.

"Расстояние между вехами составляет примерно 800–900 метров и при их установке исходили из принципа, чтобы следующая веха находилась в зоне видимости. Но в выходные дни был один случай, когда временную контрольную линию пересекли рядом с вехой", – рассказал Суомалайнен. Он подчеркнул, что вехи были установлены с целью помочь находящимся за озерах людям лучше ориентироваться и проверить свое местонахождение в отношении линии границы.

Пограничники напоминают всем любителям прогулок на озерах, что у каждого выходящего на пограничный водоем плавсредства должно быть навигационное устройство, а капитан должен быть трезв, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность пассажиров, а также следить за правилами передвижения на пограничном водоеме.

Произошедшие в выходные дни случаи

8 июля в 15:50 на Теплом озере пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии моторной лодкой, на борту которой было семь человек. Управлявшему лодкой 36-летнему мужчине был назначен штраф.

8 июля в 16:50 на Псковском озере пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии моторной лодкой, на борту которой было четверо человек. Управлявшему лодкой 45-летнему мужчине был назначен штраф.

Ранним утром 9 июля на Теплом озере пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии лодкой, на борту которой было два человека. Так как лодка двигалась в сторону острова Озолец, то о происшествии была проинформирована служба погранохраны РФ.

9 июля в 3:20 пограничники обнаружили на расстоянии примерно трех километров от порта Муствеэ лодку, выход которой на пограничный водоем не был зарегистрирован согласно правилам. Пограничники проверили находившихся в лодке четырех человек. 45-летний мужчина, управлявший лодкой, находился в состоянии алкогольного опьянения. В его отношении было начато делопроизводство о проступке. На выходных было еще несколько случаев, когда люди не регистрировали свое возвращение с озера. Пограничники напоминают, что выход на озеро и возвращение можно зарегистрировать и при помощи приложения для смартфонов www.piiriveekogu.ee.

Вечером 9 июля пограничники обнаружили незаконное пересечение временной контрольной линии моторной лодкой на Теплом озере. Лодка, на борту которой находилось три человека, задержана погранохраной РФ.