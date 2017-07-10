Во вторник облачно, возможны дожди, +17...+25

На погоду в Эстонии будет влиять циклон, который перемещается с Германии через Балтийское море в направлении Финляндии, передает "Актуальная камера".

Ночью небольшая или переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер в начале переменный 1-7 м/с, во второй половине ночи на западных островах усилится юго-восточный, восточный ветер порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем облачность, начиная с юго-запада увеличится. Дожди распространятся с юго-запада на северо-восток, гроза. Осадки местами сильные. Восточный, юго-восточный ветер 5-11, порывы 15 м/с, к вечеру на побережье Рижского залива ветер повернет к юго-западу. Температура воздуха 17..22, по востоку Эстонии до 25°C.