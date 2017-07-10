Пало и Симсон представят Европарламенту приоритеты председательства Эстонии в совете ЕС ({{commentsTotal}})
Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и министр предпринимательства и инфотехнологии Урве Пало во вторник и среду представят комиссиям Европарламента в Брюсселе главные темы председательства Эстонии в Совете ЕС.
Симсон выступит в комиссии по транспорту и туризму, комиссии по промышленности, научным исследованиям и энергетике и комиссии по внутреннему рынку и защите потребителя, сообщил в понедельник пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций (MKM).
Пало выступит в комиссии по международной торговле, комиссии по промышленности, научным исследованиям и энергетике и комиссии по внутреннему рынку и защите потребителя.
Пало также встретится с еврокомиссаром по торговле Сесилией Мальмстрём и еврокомиссаром по дигитальным темам Марией Габриэль. Симсон встретится также с главами Европейской федерацией транспортных работников и 12 промышленных союзов.
Редактор: Надежда Берсенёва
Источник: BNS