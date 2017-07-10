Минсоцдел поменяет систему родительской зарплаты

Министерство социальных дел направило на согласование изменения в системе родительских отпусков и пособий. Отцовский отпуск увеличат с 10 до 30 дней. А родители ребенка смогут и работать, и получать пособие.

Министерство социальных дел направило на согласование поправки к законам, связанным с системой родительских отпусков и пособий. На первом этапе для отцов будет установлено дополнительное индивидуальное право на родительское пособие в течение 30 дней, получение дохода параллельно с пособием станет более гибким, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет.

"Мы хотим, чтобы у семей было больше возможностей планировать свою рабочую и семейную жизнь, а нагрузка по уходу за ребенком равномернее распределялась между родителями, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - Действующая система – щедрая и уникальная, но ее критикуют за недостаточную гибкость, поэтому мы будем ее менять. Опыт других стран показывает, что более гибкая система мотивирует отцов активнее участвовать в воспитании детей. Если родитель может, например, находиться дома с ребенком и параллельно работать, то справедливо предоставить ему такую возможность".

Согласно предложенным в законопроекте изменениям отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде. Отец и мать ребенка смогут использовать его одновременно или по отдельности. Право отца на получение дополнительного родительского пособия не будет зависеть от прежних трудовых отношений или типа рабочего договора. Выплату родительского пособия можно будет приостанавливать и возобновлять по желанию лица до достижения ребенком возраста трех лет. Параллельно с получением родительского пособия можно будет получать трудовые доходы в объеме до половины предельной границы родительского пособия без сокращения пособия. Средства от платы по уходу за ребенком будут включены в схему родительского пособия.

По словам министра социальной защиты, для финансирования изменений планируется перераспределить средства внутри схемы и новые изменения не сопряжены с заметными дополнительными расходами из госбюджета.

Согласно законопроекту, расходы на дополнительное родительское пособие и изменения в формуле сокращения родительского пособия будут покрыты за счет включения платы по уходу за ребенком и платы за отцовский отпуск в новую схему. "В связи с ростом минимальной и средней зарплаты следует учитывать, что и расходы на родительские пособия растут год от года. В то же время, новая система создает более благоприятные возможности для объединения трудовой и семейной жизни. Поэтому мы прогнозируем, что активность родителей на рынке труда вырастет и таким образом вырастут и дополнительные налоговые поступления", – сказала Ива.

Направленный на согласование законопроект призван внести изменения в три закона: закон о семейных пособиях, закон о налогообложении и закон о трудовом договоре. Представление законопроекта правительству намечено на осень текущего года.

Планируется, что изменения будут вступать в силу поэтапно до полной реализации в 2020 г. В ближайшие месяцы будет продолжена работа над остальными поправками, которые охватывают отпуск по беременности и по рождению, отпуск по уходу за ребенком, а также связанные с ними пособия.