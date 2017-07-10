Иванова и Лооне: судьба отдельного избирательного списка решится не раньше августа

Поскольку евродепутат Яна Тоом объявила о том, что она не будет участвовать в отдельном списке от Центристской партии, Ольга Иванова и Оудекки Лооне намерены в ближайшее время провести переговоры со своими сторонниками, которые изначально стремились составить им компанию в отдельном списке на предстоящих муниципальных выборах. Как повлияло решение Яны Тоом на планы Лооне и Ивановой, смотрите в сюжете "Актуальной камеры".

В том, что вопрос отдельного от центристов избирательного списка на муниципальных выборах является для правящей партии больным, не вызывает сомнений нет. Это ярко демонстрирует жаркая дискуссия в соцсети между "тремя сестрами», как их окрестили СМИ - Яной Тоом, Ольгой Ивановой и Оудекки Лооне. Напомним, что в пятницу евродепутат заявила, что пойдет на выборы в местные самоуправления по партийному списку, что вызвало недоумение у ее соратниц и превратило трио в дуэт. Дальнейшее автономного списка теперь зависит от тех, кто его поддерживает.

"Это будет зависеть от мнения тех людей, которые уже у нас в списке, с кем мы вели предварительные переговоры и кто с радостью, а кто по идейным соображениям присоединился к нему. Мне надо обзвонить их, поговорить с людьми и узнать, насколько они готовы идти дальше", - рассказала депутат Рийгикогу Ольга Иванова.

Однако какое решение последние примут после ухода из трио Яны Тоом, ни Иванова, ни Лооне пока сказать не могут.

"Мы должны донести до людей то, что происходило на этих переговорах. Хотя, лично я их не назвала бы переговорами. У нас даже нет ни одного документа после этих встреч. Нам предстоит принять коллективное решение. И больше всего для нас важно то, как мы сможем претворить в жизнь интересы наших соратников во время выборов и после них", - пояснила депутат Рийгикогу Оудекки Лооне.

По словам политиков, будущее отдельного от Центристской партии избирательного списка должно проясниться не раньше августа.