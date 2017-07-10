В Индии муж застрелили жену из-за невовремя поданного ужина

Индийская полиция задержала 60-летнего мужчину, убившего свою жену за то, что та вовремя не накормила его ужином.

По данным полиции, вечером в субботу Ашок Кумар вернулся домой пьяным и поссорился со своей женой, 55-летней Сунаиной.

"Он пил каждый день. В субботу он снова пришел домой пьяным и начал ругаться с женой. Она была недовольна его пьянством и хотела поговорить об этом. Но он требовал немедленно принести ужин", - рассказал представитель полиции города Газиабад Рупеш Сингх, сообщает Би-Би-Си.

По словам представителя полиции, мужчина разозлился из-за того, что жена не несла еду, и выстрелил ей в голову. Сунаину доставили в больницу, но спасти ее врачам не удалось.

Ашок Кумар дал признательные показания, добавив, что сожалеет о содеянном.

Вот уже более 10 лет домашнее насилие является в Индии самым распространенным преступлением в отношении женщин.