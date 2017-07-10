США развернули в Литве систему противоракетной обороны Patriot

Для предстоящих в июле учений ПВО Соединенные Штаты дислоцировали в понедельник в Литве зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности Patriot, которые могут сбивать и ракеты, сообщило Министерство обороны Литвы.

Система Patriot дислоцирована в Литве на время предстоящих 11-12 июля в Шяуляйском округе учений Tobruq legacy 2017. В ходе этих учений будет отрабатываться противовоздушная оборона.

В целом в этих учениях в Литве примут участие около 500 военных и 30 систем ПВО из Литвы и еще из четырех стран НАТО.

Как сообщило министерство, дислокация Patriot демонстрирует "твердые обязательства США по обеспечению безопасности в Литве и высокую готовность быстро дислоцировать стратегические мощности в регионе".

Учения Tobruq legacy 2017 пройдут также в Чехии и Румынии. Их организуют американцы. Литовские ВВС участвуют в этих ежегодных учениях в третий раз.

Воздушная оборона в Балтийских странах является одним из самых слабых мест в военном смысле. Литва, Латвия и Эстония сейчас обладают только системами ПВО ближнего действия.

В этом году Литва собирается окончательно договориться с норвежцами о приобретении систем средней дальности NASAMS.