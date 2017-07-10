ФОТО: при пожаре в московском торговом центре "РИО" пострадали 14 человек

Количество госпитализированных в результате пожара в ТЦ "Рио" составляет до 10 человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора научно-практического Центра экстренной медицинской помощи Сергей Гуменюк.

"По предварительной информации, на данный момент госпитализированы 10 человек. Всего зафиксировано 14 обращений к врачам", - сказал Гуменюк.

По его словам, пострадавшие в основном госпитализированы с диагнозом "отравление продуктами горения".

Как сообщили в столичном департаменте по делам Гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, трое из пострадавших эвакуированы вертолетом Московского авиационного центра. Двое - в НИИ имени Склифосовского, еще один в 36 клиническую городскую больницу, передает ТАСС.

В здании остаются люди

Четыре человека, которые оставались в горящем здании, спасены.

Открытого горения в торгово-развлекательном центре не наблюдается, сообщили в штабе пожаротушения. "Наблюдается сильное задымление, открытого горения нет", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пожар возник на цокальном этаже торгово-развлекательного центра. "Из здания эвакуированы более трех тысяч человек <...>. На месте работает лаборатория для замеров уровня предельно допустимой концентрации вредных веще воздухе. Превышений ПДК в жилой зоне не выявлено", - сказал собеседник агентства.

По словам источника в экстренных службах, горит текстильная продукция. На месте происшествия работают почти 20 пожарно-спасательных подразделений. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

Пожарный поезд Московской железной дороги (МЖД) прибыл на место происшествия.

"Сегодня вечером в торгово-развлекательном центре "РИО" на Дмитровском шоссе, который располагается вдали от железной дороги, возникло возгорание. Получив заявку от городских служб, на место незамедлительно выехал пожарный поезд со станции Москва-Смоленская, чтобы оказать помощь спасателям в тушении возгорания", - сообщается на сайте МЖД.

Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием, позволяющим оперативно ликвидировать пожар, специальные цистерны в составе поезда содержат 180 тонн огнетушащих средств. "Поскольку торговый центр находится далеко от железной дороги, ситуация не повлияла на движение поездов Савеловского направления, включая график диаметральных электричек, поступающих с других направлений МЖД", - отмечается на сайте.

Как сообщали в московском главке МЧС, сообщение о задымлении в здании на Дмитровском шоссе, 163а, корп. 1 поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 17:39 мск.