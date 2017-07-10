При пожаре в московском торговом центре "РИО" пострадали 14 человек

В результате пожара в торговом центре "РИО" на Дмитровском шоссе в Москве пострадали 14 человек, в том числе по меньшей мере один ребенок. Об этом сообщает в понедельник, 10 июля, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его информации, пострадавшим потребовалась медпомощь. Собеседник агентства добавил, что в горящем здании еще могут находиться люди, передает Лента.

Информация о пожаре поступила в городской Центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 17:39 по московскому времени. По данным спасателей, на месте возникло сильное задымление, и точную площадь пожара установить затруднительно. Возгорание, по данным СМИ, произошло на складе текстильной продукции, расположенном на цокольном этаже здания.