На пляже Пирита велосипедист наехал на ребенка и скрылся

Сегодня около 16 часов к спасателем фирмы G4S на пляже Пирита обратился мужчина, у которого проблемы со зрением. Его маленького сына сбил велосипедист, который тут же скрылся с места происшествия. Все это произошло на песке.

Дежуривший на пляже медик осмотрел ребенка и обнаружил на спине следы от велосипедных шин, что указывало на то, что велосипедист переехал маленького мальчика. Медик обработал ссадины и передал ребенка отцу. Скорая помощь ребенку не потребовалась.

У мужчины, гулявшим по пляжу с ребенком, проблемы со зрением, и поэтому он не смог описать велосипедиста. Его жена вместе с другим ребенком была в это время поодаль.

"Велосипедист повел себя равнодушно и трусливо. Он даже не потрудился проверить, пострадал ли ребенок", - сказал береговой охранник фирмы G4S Карл Сеэмел.

Информация о случившемся передана в Центр тревоги.