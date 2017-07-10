Политолог: от встречи Путина и Трампа выйграли все

Мировые СМИ продолжают обсуждать результаты первой встречи между российским и американским лидерами, которая состоялась в конце прошлой недели в рамках саммита G20 в немецком Гамбурге. Среди прочего, было высказано мнение, что по итогам продолжавшегося дольше, чем было запланировано, общения Дональд Трамп проиграл Владимиру Путину. В интервью нашему корреспонденту Маргарите Черняевой политолог Леонид Карабешкин заявил, что, на самом деле, от состоявшейся встречи президентов РФ и США выйграли все.