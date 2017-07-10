Летом растет спрос на аренду хуторов и дач ({{commentsTotal}})
О том, чем это обусловлено и что необходимо учитывать при найме летнего жилья, рассказывает Дан Ротарь.
О том, чем это обусловлено и что необходимо учитывать при найме летнего жилья, рассказывает Дан Ротарь.
На начавшейся неделе в ходе референдума должен решиться последний вопрос административной реформы: к какому уезду будет относиться волость Сетомаа. На данный момент цифры таковы – вместо 213 самоуправлений в Эстонии будет 79 административных единиц.
Сегодня около 16 часов к спасателем фирмы G4S на пляже Пирита обратился мужчина, у которого проблемы со зрением. Его маленького сына сбил велосипедист, который тут же скрылся с места происшествия. Все это произошло на песке.
На этих днях завершился второй сезон захватывающего политсериала "Том без Джерри: мы сильны нашей вечною дружбой".