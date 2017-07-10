Нарвскую ратушу закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности

Одна из главных достопримечательностей Нарвы - городская ратуша - оказалась в центре внимания сотрудников Спасательного департамента. Оказывается, здание не отвечает правилам пожарной безопасности. На протяжении последних лет люди посещали Нарвскую ратушу с риском для жизни, передает "Актуальная камера".

Большое число восторженных отзывов многочисленных туристов, посетивших Нарву, посвящены Нарвской ратуше и расположенному в ней макету старого города, созданного нарвским мастером Федором Шанцыным. Официально не существующий как туристический объект, макет можно было посетить, просто постучав в дверь и совершенно бесплатно рассмотреть довоенную Нарву, а если повезет и пообщаться с мастером. Этим и пользовались до недавнего времени экскурсионные группы.

"К нам поступило очередное замечание от Спасательного департамента о несоответствии тех помещений ратуши, в которых находится макет старой Нарвы. И вообще, что касается пожарной безопасности, то в Нарвской ратуше отсутствует автоматическая сигнализация, противопожарные двери. Также сейчас ни в коем случае не приветствуется посещение ратуши большими группами людей", - пояснил руководитель Департамента развития и экономики Нарвы Георгий Игнатов.

Если ратуша не будет закрыта для туристов, городу угрожает довольно значительный штраф, который будет повторяться до устранения недостатков, а так как здание стоит в плане реконструкции и не рационально устранять огрехи до ремонта, было решено закрыть ратушу для посещения туристами. Макет города останется на старом месте до решения вопроса о том, в какое помещение его можно перевезти и как организовать официальные посещения туристами.

"У города таких помещений нет, поэтому объявляем конкурс для того, что бы найти помещение, по-видимому, у частного сектора, которое было бы подготовлено для приема туристов, соответствовало всем требованиям, и самое главное - имело бы минимум 200 метров квадратных зал, без колонн, куда можно было бы поместить основной макет", - сказал Игнатов.

Реконструкция Нарвской ратуши, по обещаниям городских властей, начнется уже в обозримом будущем, а вновь посмотреть макет старой Нарвы горожане и гости города смогут в августе следующего года.