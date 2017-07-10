Актуальная камера 10.07.2017 (20:00)

На начавшейся неделе в ходе референдума должен решиться последний вопрос административной реформы: к какому уезду будет относиться волость Сетомаа. На данный момент цифры таковы – вместо 213 самоуправлений в Эстонии будет 79 административных единиц.
В прошедшие выходные эстонские пограничники задержали несколько человек, совершавших увеселительные прогулки на Псковском и Теплом озере на моторных лодках и незаконно пересекших временную контрольную линию, сообщил Департамент полиции и погранохраны.
На этих днях завершился второй сезон захватывающего политсериала "Том без Джерри: мы сильны нашей вечною дружбой".