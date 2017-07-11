Нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер трудоустроился в Финляндии

Об этом сообщил официальный сайт "Лахти", отметив, что соглашение с эстонским легионером заключено на полтора года.

"Я искал себе новый клуб и знал, что "Лахти" довольно долгое время проявляет ко мне интерес. Для меня это предложение оказалось интересным. С нетерпением жду возможности выйти на поле, чтобы помочь команде занять как можно более высокое место", - прокомментировал Хенри Аниер.

Хенри Аниер начал карьеру в валгаском "Уорриоре", затем защищал цвета "Флоры", после чего отправился за границу. Выступал за норвежские "Викинг" и "Фредрикстад", шотландские "Мазервелл", "Данди Юнайтед" и "Инвернесс", немецкий "Эрцгебирге Ауэ", а также шведский "Кальмар".