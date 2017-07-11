В ДТП с пьяным водителем без прав пострадали два человека

Накануне днем в результате ДТП в Пярнуском уезде, которое спровоцировал нетрезвый водитель, пострадали два человека.

Как сообщает полиция, инцидент случился в 14:00 в деревне Кыпу, где на перекрестке столкнулись автомобиль Mercedes-Benz E200, которым управлял 56-летний мужчина, и автомашина Opel Omega с 24-летним нетрезвым мужчиной без водительских прав за рулем.

В результате столкновения Opel вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Находившихся в этой машине 24-летнего мужчину и 16-летнюю девочку доставили в Пярнускую больницу.