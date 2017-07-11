В Ыйсмяэ ночью сгорели три автомобиля

В ночь на вторник в столичном районе Хааберсти горели семь автомобилей. Из них три оказались полностью уничтоженными огнем.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что инцидент случился около трех часов ночи перед домом номер 150 на Ыйсмяэ теэ.

Прибывшие на место спасатели потушили горевшие транспортные средства.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Согласно рабочей версии Спасательного департамента, один автомобиль подожгли, а затем пламя перекинулось на другие машины.

На данный момент известно, что три машины полностью уничтожены огнем. Остальные получили серьезные повреждения.