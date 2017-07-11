rus.err.ee

В Ыйсмяэ ночью сгорели три автомобиля ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
{{1499749920000 | amCalendar}}

В ночь на вторник в столичном районе Хааберсти горели семь автомобилей. Из них три оказались полностью уничтоженными огнем.

Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что инцидент случился около трех часов ночи перед домом номер 150 на Ыйсмяэ теэ.

Прибывшие на место спасатели потушили горевшие транспортные средства.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Согласно рабочей версии Спасательного департамента, один автомобиль подожгли, а затем пламя перекинулось на другие машины.

На данный момент известно, что три машины полностью уничтожены огнем. Остальные получили серьезные повреждения.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Брошенные автомобили вредят имиджу Нарвы, считает администрация отеля.Брошенные автомобили вредят имиджу Нарвы, считает администрация отеля.
Владельцы отеля призвали нарвские власти убрать брошенные в центре города автомобили
Украинские пограничники.Украинские пограничники.
Украина пока не считает целесообразным вводить визовый режим для россиян
Хенри Аниер уехал в Финляндию.Хенри Аниер уехал в Финляндию.
Нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер трудоустроился в Финляндии
По данным властей, речь идет о поджоге.По данным властей, речь идет о поджоге.
В Ыйсмяэ ночью сгорели три автомобиля
Обновлено: 09:20 
Полиция зафиксировала ДТП в понедельник днем.Полиция зафиксировала ДТП в понедельник днем.
В ДТП с пьяным водителей без прав пострадали два человека
Пляж Пирита.Пляж Пирита.
На пляже Пирита велосипедист наехал на ребенка и скрылся

Сегодня около 16 часов к спасателем фирмы G4S на пляже Пирита обратился мужчина, у которого проблемы со зрением. Его маленького сына сбил велосипедист, который тут же скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на песке около мола Пиритаского пляжа.

Макет старой Нарвы, созданный Федором Шанцыным.Макет старой Нарвы, созданный Федором Шанцыным.
Нарвскую ратушу закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности
Южный терминал аэропорта Хельсинки.Южный терминал аэропорта Хельсинки.
ФОТО: в аэропорту Хельсинки открылся новый Южный терминал
Телебашня отмечает день рождения прыжками парашютистов.Телебашня отмечает день рождения прыжками парашютистов.
ФОТО: парашютисты отмечают день рождения Таллиннской телебашни в прыжке
Обновлено: 16:33 
Селфи возле пограничного столба может закончится штрафом.Селфи возле пограничного столба может закончится штрафом.
В Южной Эстонии пограничники трижды задерживали любителей селфи на фоне пограничного столба
Интерактивная карта: смотри, как изменятся границы волостей после реформы!
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
В Ласнамяэ погибла выпавшая из окна шестого этажа женщина
ЭСТОНИЯ
Партия независимости существует с 1998 года.Партия независимости существует с 1998 года.
Партия независимости шестой квартал подряд осталась без пожертвований

Во втором квартале 2017 года Партии независимости Эстонии не пожертвовали ни одного цента.

Лидер ОЛПЭ Валев Кальд.Лидер ОЛПЭ Валев Кальд.
ОЛПЭ во втором квартале пожертвовали 120 евро
Система родительской зарплаты в Эстонии обновится.Система родительской зарплаты в Эстонии обновится.
Минсоцдел поменяет систему родительской зарплаты
Вехи, указывающие на приближение к зоне пограничного режима.Вехи, указывающие на приближение к зоне пограничного режима.
Пограничники задержали отдыхающих, незаконно пересекших на лодках временную контрольную линию
Безработица в Эстонии сокращается.Безработица в Эстонии сокращается.
В июне в Эстонии было 29 453 безработных
Новый лидер Новый лидер
Партии "Зеленые Эстонии" во втором квартале пожертвовали почти 7000 евро
Среди парламентских партий EKRE раньше всех представила отчет о пожертвованиях.Среди парламентских партий EKRE раньше всех представила отчет о пожертвованиях.
EKRE во втором квартале пожертвовали 3700 евро
ИДА-ВИРУМАА
Авария в НарвеАвария в Нарве
ФОТО: в Нарве полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой
Обновлено: 10.07
Пострадала велосипедистка.Пострадала велосипедистка.
В Кивиыли автомобиль сбил велосипедистку
Учителей из Ида-Вирумаа готовят к экзамену по эстонскому языку.Учителей из Ида-Вирумаа готовят к экзамену по эстонскому языку.
В Ида-Вирумаа ищут преподавателей эстонского для школьных учителей
Нож регулярно становится орудием преступления.Нож регулярно становится орудием преступления.
Решение об УДО зарезавшей мужа нарвитянки суд вынесет 13 июля
Автомобиль спасателей. Иллюстративный снимок.Автомобиль спасателей. Иллюстративный снимок.
Из-за пожара в Кохтла-Ярве эвакуировали семь человек
Мнение / Интервью
На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.
Яна Тоом: итоги переговоров с руководством партии дали свои плоды

Судьба отдельного списка Центристской партии может проясниться не ранее, чем в начале августа. Это подтвердили 10 июля в интервью ERR парламентарии Ольга Иванова и Оудекки Лооне. Между тем европарламентарий Яна Тоом, в конце минувшей недели заявившая об отказе от участия в отдельном списке, рассказала службе новостей "Радио 4", что переговоры между сторонниками бывшего и нынешнего лидеров Центристской партии не прошли даром.

Райво Аэг дает пресс-конференцию.Райво Аэг дает пресс-конференцию.
Райво Аэг закрыл бы таллиннское телевидение, муниципальную полицию и магазин
Михаил Кылварт около 40 минут в прямом эфире отвечал на вопросы радиослушателей.Михаил Кылварт около 40 минут в прямом эфире отвечал на вопросы радиослушателей.
Кылварт: новый список – угроза позициям партии на муниципальном и на государственном уровне
Виталий Белобровцев, медиаэксперт.Виталий Белобровцев, медиаэксперт.
Виталий Белобровцев: навстречу выборам в местные советы не рабоче-крестьянских депутатов
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Тартуский университет - лидер по числу поданных заявлений
ЛГБТ-парад в Таллинне.ЛГБТ-парад в Таллинне.
ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне прошел парад секс-меньшинств
Обновлено: 21:27 
Последние полтора сезона Денис Малов (с мячом) выступал в силламяэском "Калеве".Последние полтора сезона Денис Малов (с мячом) выступал в силламяэском "Калеве".
Многократный чемпион Эстонии по футболу Денис Малов усилил команду "Маарду"
ЗА РУБЕЖОМ
Самолет KC-130. Иллюстративная фотография.Самолет KC-130. Иллюстративная фотография.
В США разбился военный самолет, погибли 16 человек
Рекс Тиллерсон.Рекс Тиллерсон.
США и Британия призвали участников кризиса в Персидском заливе к диалогу
ФОТО: при пожаре в московском торговом центре "РИО" пострадали 14 человек
Обновлено: 10.07
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Американская система ЗРК Patriot. Иллюстративное фото.
США развернули в Литве систему противоракетной обороны Patriot
Иллюстративная фотография
В Индии муж застрелили жену из-за невовремя поданного ужина
ЭКОНОМИКА
Венчурные инвестиции растут.Венчурные инвестиции растут.
Венчурные инвесторы из Эстонии вложили в различные проекты 74 млн евро
Мнимых продавцов харвестеров задержали налоговики.Мнимых продавцов харвестеров задержали налоговики.
Сотрудники НТД задержали продавцов харвестеров за махинации с налогами
10.07
Владелец Apollo купит 20% MM Grupp
10.07
В мае эстонский экспорт увеличился на 15%, резко выросла торговля с РФ
09.07
Туристический поток в Ида-Вирумаа вырос в мае на 2,9%
07.07
Силламяэский порт рассчитывает в этом году перевалить 7 млн тонн груза
07.07
ESM утвердил выделение Греции очередного транша помощи в размере 8,5 млрд евро
СПОРТ
Томас ван дер Марс перебирается в Таллинн.Томас ван дер Марс перебирается в Таллинн.
Баскетболист сборной Нидерландов перешел из Рапла в "Калев/Крамо"
Формула-1 в Австрии.Формула-1 в Австрии.
Финский гонщик Валттери Боттас выиграл гонку "Формула-1" в Австрии
"Левадия" и "Флора" сыграли вничью, "Нымме Калью" разгромил "Вапрус"
Марко Альберт.
Триатлонист Марко Альберт с личным рекордом пробился на ЧМ
Эстонская четверка гребцов.Эстонская четверка гребцов.
Эстонские гребцы остались без медалей на этапе Кубка мира в Швейцарии
Тармо Кинк.Тармо Кинк.
Футболист Тармо Кинк отправился на просмотр в "Богемианс"
Сергей Тумасян.Сергей Тумасян.
"Транс" поделил очки с "Пайде", "Инфонет" выиграл у "Таммеки"
КУЛЬТУРА
Trad.Attack! в аэропортуTrad.Attack! в аэропорту
ФОТО: Trad.Attack! выступил в Таллиннском аэропорту с мини-концертом
Умер художник Илья Глазунов
Владимир Мединский будет рад видеть Индрека Саара в Петербурге.Владимир Мединский будет рад видеть Индрека Саара в Петербурге.
Мединский вновь пригласил министра культуры Эстонии на форум в Санкт-Петербург
Заключительный день фестиваля Õllesummer.Заключительный день фестиваля Õllesummer.
ФОТО: фестиваль Õllesummer завершился концертом Томми Кэша
выборы
На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.
Иванова и Лооне: судьба отдельного избирательного списка решится не раньше августа
Яна Тоом осталась верна Центристской партии.Яна Тоом осталась верна Центристской партии.
Избирательного союза Яны Тоом не будет
Обновлено: 07.07
Председательство Эстонии в ЕС
Министр предпринимательства Урве Пало.Министр предпринимательства Урве Пало.
Пало и Симсон представят Европарламенту приоритеты председательства Эстонии в совете ЕС
ФОТО: в здании Совета ЕС на время председательства Эстонии появился цифровой купол
Тоомас Витсут и Яак Мадисон будут руководить комиссией по делам ЕС.
В Таллинне проходит встреча председателей комиссий национальных парламентов по делам ЕС
Встреча министров юстиции в Котле культуры в Таллинне
Министры юстиции стран ЕС в Таллинне определили будущее электронной платформы в области права
Радио 4

Эстония в тарелке

Кухня Сетомаа: хлеб по старинным рецептам, копченое мясо, снеток, домашний сыр

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
09:26
В США разбился военный самолет, погибли 16 человек
09:20
В Ыйсмяэ ночью сгорели три автомобиля Обновлено
09:15
Партия независимости шестой квартал подряд осталась без пожертвований
08:57
ОЛПЭ во втором квартале пожертвовали 120 евро
08:45
Владельцы отеля призвали нарвские власти убрать брошенные в центре города автомобили
08:20
Украина пока не считает целесообразным вводить визовый режим для россиян
07:54
В ДТП с пьяным водителем без прав пострадали два человека
07:29
Нападающий сборной Эстонии Хенри Аниер трудоустроился в Финляндии
07:19
США и Британия призвали участников кризиса в Персидском заливе к диалогу
10.07
Во вторник облачно, возможны дожди, +17...+25
10.07
ФОТО: при пожаре в московском торговом центре "РИО" пострадали 14 человек Обновлено
10.07
В Красноярском крае прошел парад сету
10.07
ФОТО И ВИДЕО: парашютисты отмечают день рождения Таллиннской телебашни в прыжке Обновлено
10.07
Нарвскую ратушу закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности
интерактивная карта
Полезно знать
Топ читаемости
10.07
Интерактивная карта: смотри, как изменятся границы волостей после реформы!
08.07
ФОТО и ВИДЕО: в Таллинне прошел парад секс-меньшинств Обновлено
10.07
Яна Тоом: итоги переговоров с руководством партии дали свои плоды
10.07
ФОТО: в Нарве полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой Обновлено
10.07
В Эстонии впервые за 50 лет родилось четверо близнецов
10.07
В Ласнамяэ погибла выпавшая из окна шестого этажа женщина
10.07
Минсоцдел поменяет систему родительской зарплаты
10.07
В мае эстонский экспорт увеличился на 15%, резко выросла торговля с РФ
10.07
Депутат: во время матчей сборной Эстонии местные жители не могут парковаться у своих домов
10.07
В Южной Эстонии пограничники трижды задерживали любителей селфи на фоне пограничного столба
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 10.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
10.07
Эстонские музыканты участвуют в польском фестивале "Музыкальные сады"
10.07
Брошенные автомобили вредят имиджу Нарвы
10.07
Летом растет спрос на аренду хуторов и дач
10.07
Политолог: от встречи Путина и Трампа выиграли все
10.07
Внепартийный список центристов по-прежнему актуален
10.07
Чемпионат Эстонии по футболу пересек экватор
10.07
Профессиональные училища открыли двери для поступающих
10.07
Во второй половине недели температурный фон понизится
ПОГОДА
Днем небольшая переменная облачность, возможен кратковременный дождь
Во вторник облачно, возможны дожди, +17...+25
Эстония
На пресс-конференции в Таллинне Яна Тоом объявила, что не станет участвовать в создании отдельного избирательного списка.
Яна Тоом: итоги переговоров с руководством партии дали свои плоды
Иллюстративная фотография.
Тартуский университет - лидер по числу поданных заявлений
Дни средневековья подошли к концу.
В Таллинне завершились Дни Средневековья
Вакцинация. Иллюстративная фотография.
Оппозиция предлагает наказывать родителей за уклонение от вакцинации детей
Монахи.
Почти 80 монахов по всей Эстонии уже десять лет живут без медицинской страховки
Иллюстративная фотография
Больничная касса: стоматологи со временем изменят отношение к новой системе компенсаций
За рубежом
Традиционный парад сету впервые прошел в небольшой деревеньке Хайдак Красноярского края.
В Красноярском крае прошел парад сету
Акция против высказываний Трампа.
В Австралии прошла необычная акция против высказываний Трампа
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент