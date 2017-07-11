Украина пока не считает целесообразным вводить визовый режим для россиян

Введение визового режима в отношении граждан России на текущий момент не будет отвечать целям Киева обеспечить контроль и безопасность, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Если мы просто введем визы, то не сможем эффективно контролировать дату въезда, как будут въезжать граждане Российской Федерации, каким образом это будет делаться", - приводит во вторник, 11 июля, слова Климкина Lenta.ru.

"Мы не исключаем, что будем переходить к следующим стадиям, но сегодня предложенная мной система контроля за въездом, выездом и передвижением внутри страны будет работать очень эффективно", - добавил он.

10 июля президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны заявил, что Киев введет биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают государственную границу. По его словам, речь идет об усилении контроля въезда и выезда, а также пребывания на территории страны. Ранее председатель СНБО Александр Турчинов признал, что у Госпогранслужбы нет возможности ввести подобные изменения, не образовывая при этом огромные очереди на границе.