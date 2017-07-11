ОЛПЭ во втором квартале пожертвовали 120 евро ({{commentsTotal}})
Если в первом квартале Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) не пожертвовали ни одного цента, то во второй четверти года финансовые дела политсилы чуть улучшились. В виде пожертвований она получила 120 евро, еще 127 евро поступило в виде членских взносов.
Единственное пожертвование - 120 евро - политической силе сделал один из ее членов правления Анатолий Егоров.
Государственного финансирования ОЛПЭ не получает, поскольку на парламентских выборах она не смогла набрать 1% голосов.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
Всего в Эстонии в зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.
Редактор: Сергей Михайлов