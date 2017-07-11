Партия независимости шестой квартал подряд осталась без пожертвований

Во втором квартале 2017 года Партии независимости Эстонии не пожертвовали ни одного цента.

Как следует из финансовых документов, единственным доходом партии во втором квартале стал членский взнос в размере 25 евро, который уплатил Тынис Тульп.

Последний раз Партии независимости жертвовали деньги в первом квартале 2016 года.

Выборы в Рийгикогу Партия независимости провалила, получив всего 0,2% от общего числа голосов. Государственного финансирования она не получает.

По состоянию на 11 июля в Партии независимости состоят 2034 человека.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.