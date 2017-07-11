В США разбился военный самолет, погибли 16 человек

В дельте Миссисипи потерпел крушение самолет KC-130 морской пехоты США. По предварительным данным, на борту находились 16 человек, все они погибли.

Самолет упал на поле с соей около 16:00 по местному времени в 85 милях (136 километрах) к северу от города Джексон. На месте падения самолета возник сильный пожар. Обломки KC-130 разбросаны в радиусе 8 километров, передает meduza.io, Би-Би-Си.

Представитель аэропорта Гринвуда, в зоне ответственности которого произошло крушение, Алан Хэммондс сообщил WNCN, что у самолета на высоте 20 тысяч футов (6000 метров) произошли "структурные разрушения". Другие подробности Хэммондс уточнять не стал.

Официальные представители авиационных властей США и Минобороны пока никаких версий крушения не выдвинули.

Командование Морской пехоты США подтвердило в своем твитере факт крушения KC-130, пообещав сообщить подробности произошедшего позднее.

KC-130 — модификация военно-транспортного самолета Lockheed C-130 Hercules, используемая для дозаправки в воздухе.