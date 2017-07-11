Минсоцдел хочет расширить доступ к данным пациента в инфосистеме здоровья

Министерство социальных дел направило на согласование намерение о разработке изменений закона об организации услуг здравоохранения. Внесением поправок хотят расширить доступ учреждений и специалистов сферы здравоохранения, а также семейных врачей к данным пациента в инфосистеме здоровья.

"В Эстонии принято вовлекать в процесс лечения пациента не только врачей, но и других специалистов-медиков, помогающих врачу в его команде. Их участие гарантирует лучшее и более полноценное лечение пациента", – сказал вице-канцлер министерства социальных дел по развитию э-услуг и инновации Айн Аавиксоо.

В ходе внесения поправок планируется составить перечень всех участников процесса лечения, причислив к таковым клинических логопедов и психологов, физиотерапевтов и мануальных терапевтов, оптометристов, техников радиологии, и предоставить им доступ к данным в инфосистеме здоровья.

"Первичная цель инфосистемы здоровья – поддерживать доверительные отношения между врачом и пациентом и защищать деликатные данные о здоровье. При этом, если в процессе лечения помимо врача участвует какой-либо другой специалист, то электронные решения не могут становиться препятствием и ограничивать доступ к данным, а должны помогать удобно ориентироваться в большом количестве информации", – сказал Аавиксоо.

Для более эффективного надзора доступ к данным инфосистемы здоровья планируется предоставить Больничной кассе и Департаменту здоровья.

Поправки предоставят семейным врачам возможность делать в инфосистеме здоровья запросы в пределах своего списка пациентов. Это особенно важно при наблюдении за пациентами, относящимися к группам риска и имеющим хронические болезни.

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел по вопросам здоровья Марис Йессе, эти изменения необходимы, поскольку важность семейных врачей в системе здравоохранения повышается, а лучший доступ к данным создаст предпосылки для лучшей профилактики заболеваний и повышения качества лечения уже на первичном уровне. "Сейчас семейный врач может оказаться в странной ситуации, поскольку по простому запросу он не может получить обзор вакцинации своего списка, чтобы пригласить на прием не привитых людей и относящихся к группе риска", – сказала Марис Йессе.

Сейчас семейный врач может обрабатывать данные только в том случае, если человек сам обращается к нему и дает таким образом врачу право на обработку своих данных. Запланированные поправки позволят семейным врачам делать запросы обо всех своих пациентах и в профилактических целях, чтобы не опоздать с необходимым лечением.