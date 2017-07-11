В Пылвамаа утонула женщина ({{commentsTotal}})
В Пылвамаа в волости Валгъярве в воскресенье утонула женщина, отправившаяся плавать в пруду.
Спасатели вытащили тело утонувшей из пруда в деревне Пикаярве в понедельник днем.
Редактор: Ирина Киреева
В Пылвамаа в волости Валгъярве в воскресенье утонула женщина, отправившаяся плавать в пруду.
Спасатели вытащили тело утонувшей из пруда в деревне Пикаярве в понедельник днем.
Редактор: Ирина Киреева
Сегодня около 16 часов к спасателем фирмы G4S на пляже Пирита обратился мужчина, у которого проблемы со зрением. Его маленького сына сбил велосипедист, который тут же скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на песке около мола Пиритаского пляжа.
Во втором квартале текущего года Центристская партия получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 24 562 евро.
Судьба отдельного списка Центристской партии может проясниться не ранее, чем в начале августа. Это подтвердили 10 июля в интервью ERR парламентарии Ольга Иванова и Оудекки Лооне. Между тем европарламентарий Яна Тоом, в конце минувшей недели заявившая об отказе от участия в отдельном списке, рассказала службе новостей "Радио 4", что переговоры между сторонниками бывшего и нынешнего лидеров Центристской партии не прошли даром.