Уоррен Баффет отдал на благотворительность 3 млрд долларов

Как говорится в сообщении Berkshire Hathaway, Баффет конвертировал принадлежащие ему акции Berkshire Hathaway класса "A" в акции класса "B". Он пожертвовал в общей сложности 18,7 млн акций класса "B" пяти благотворительным организациям: фонду Билла и Мелинды Гейтс, фонду Susan Thompson Buffett Foundation, основанному в честь его покойной жены Сьюзан Томсон, а также фондам Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, которыми управляют его дочь и сыновья.

86-летний миллиардер в 2006 году пообещал пожертвовать 85% принадлежащих ему акций Berkshire Hathaway. В общей сложности Баффет передал пяти благотворительным фондам акции на сумму 27,5 млрд долларов.

В сообщении Berkshire Hathaway отмечается, что миллиардер намерен направить на благотворительные цели все принадлежащие ему акции инвесткомпании через ежегодные пожертвования.