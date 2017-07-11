Центристской партии во втором квартале пожертвовали почти 25 000 евро ({{commentsTotal}})
Во втором квартале текущего года Центристская партия получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 24 562 евро.
Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета центристам поступило пособие на сумму 361 760 евро, членских взносов было уплачено на 14 405 евро, а с учетом пожертвований и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 400 729 евро.
Наиболее крупное пожертвование - 6500 евро - центристам сделал предприниматель, заместитель председателя горсобрания Выхма Аго Вингиссар.
Парламентарий Пеэтер Эрнитс перечислил политической силе 1000 евро.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.
Редактор: Сергей Михайлов