ФОТО: парусники регаты The Tall Ship Races зашли в Летную гавань

В понедельник, 10 июля, в Летной гавани можно было увидеть суда, участвующие в международной регате больших парусников The Tall Ship Races, у которых осталось немного свободного времени между соревнованиями и они сделали небольшую остановку в Таллинне.

В порту Летной гавани пришвартовались более десяти парусников, самые большие из них были более 40 м в длину, передает ERR.menu.ee.

Регата The Tall Ship Races стартовала в июне в шведском городе Хальмстад. Гонки пройдут в Котка, Турку, Клайпеде, Щецине.