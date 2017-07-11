Предприниматель Реэт Рооз пожертвовала IRL 25 000 евро

В первом квартале текущего года партия "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 35 180 евро. Наиболее крупное пожертвование - 25 000 евро - партии сделала предприниматель Реэт Рооз.

Как выясняется из финансовых документов, с учетом пожертвований, членских взносов, поступлений из госбюджета и дохода от продажи имущества всего партия получила за квартал 226 285 евро.

Реэт Рооз, которая сама состоит в IRL, регулярно жертвует партии крупные суммы.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий.