В ДТП на железной дороге за полгода погибли шесть человек ({{commentsTotal}})
В Эстонии в первом полугодии произошло пять дорожно-транспортных происшествий на железной дороге, в которых погибли шесть человек.
В двух случаях речь шла о столкновении автомобиля и поезда, в остальных – под поезд попали люди, сообщили в Департаменте технического надзора (TJA).
В двух серьезных авариях погибли три человека. ДТП произошли на переездах с достаточной видимостью и оснащенных соответствующими средствами организации дорожного движения. Основной причиной ДТП было серьезное нарушение ПДД со стороны водителей автомобилей.
Под поезд в текущем году попали три человека. Причиной было нахождение людей на железной дороге.
В аналогичный период прошлого года было восемь ДТП на железной дороге, в которых погиб один человек.
Редактор: Ирина Киреева