Свободной партии во втором квартале пожертвовали 2557 евро

Свободная партия Эстонии в первом квартале текущего года получила в виде пожертвований от частных лиц скромную сумму в размере 2557 евро.

Как выясняется из финансовых документов, из государственного бюджета политической силе поступило пособие на сумму 107 188 евро, членских взносов было уплачено на 1823 евро, а с учетом пожертвований общий доход Свободной партии за квартал составил 111 568 евро.

Наиболее крупное пожертвование - 900 евро - свободникам сделал актер и политик Айн Лутсепп.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.