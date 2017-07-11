Экономика Финляндии восстанавливается быстрыми темпами за счет судостроения ({{commentsTotal}})
Согласно опубликованным данным Центра статистики Финляндии, уровень новых промышленных заказов вырос по сравнению с показателями прошлого года на 66,7%. Отчетливее всего рост прослеживается в металлургии, где число заказов выросло почти на 100%, и связано это с крупными заказами в судостроении.
В мае американская судовладельческая компания Royal Caribbean Cruises подтвердила заказ двух круизных лайнеров у судоверфи Meyer в Турку.
Заказы химической промышленности выросли по сравнению с прошлым годом на 24,2%, а целлюлозно-бумажной – на 6,4%, сообщает YLE.
При этом заказы текстильной промышленности уменьшились по сравнению с прошлогодними на 0,7%.
Статистический центр напоминает, что сильные перепады в промышленных заказах типичны для помесячного уровня.
Редактор: Артур Тооман