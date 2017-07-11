Реформистам во втором квартале пожертвовали 28 013 евро ({{commentsTotal}})
Во втором квартале 2017 года Партия реформ получила 28 013 евро пожертвований от частных лиц.
Наиболее заметную сумму - 3500 евро - реформистам перечислил пярнуский предприниматель Энн Саард.
Всего во втором квартале 2017 года доход Партии реформ составил 434 644 евро. Из госбюджета политическая сила получила 401 955 евро, членские взносы составили 2651 евро, доход от продажи имущества - 1875 евро.
Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.
Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.
Редактор: Сергей Михайлов