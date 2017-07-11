Среди коалиционных партий во втором квартале меньше всего денег пожертвовали соцдемам

Во втором квартале текущего года Социал-демократическая партия получила в виде пожертвований от частных лиц сумму в размере 17 852 евро.

По сравнению с остальными коалиционными партиями соцдемам пожертвовали меньше всего. Центристы в виде пожертвований получили 24 562 евро, а IRL - 35 180 евро.

Партии Эстонии отчитываются о пожертвованиях в начале первого месяца нового квартала.

Всего в Эстонии зарегистрировано 11 действующих партий: Партия реформ, Центристская партия, Социал-демократическая партия, партия "Союз Отечества и Res Publica", "Зеленые Эстонии", Консервативная народная партия Эстонии, Партия независимости Эстонии, Объединенная левая партия Эстонии, Эстонская партия свободы - Собрание хуторян, Партия народного единства и Свободная партия Эстонии.