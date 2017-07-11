Певкур: миграционную квоту надо отменить

Для решения проблемы дефицита рабочей силы в Эстонии надо отменить квоту на легальную иммиграцию, считает председатель Партии реформ Ханно Певкур.

Певкур сказал "Актуальной камере на эстонском языке", что в последние годы заметно, как она мешает предпринимателям, и проблему дефицита рабочей силы надо решать. "Одно из решений действительно в том, что миграционная квота, которая долгое время была связана с процентом от численности населения, не работает".

По его словам, надо установить конкретные критерии для ввоза работников. "Тогда можно было бы развивать экономику и предпринимательство", – сказал Певкур.

"Сегодня мы видим, что трудовая занятость очень высокая и чтобы сделать следующий шаг, надо снять ограничения", – добавил он.

Певкур сказал, что с профсоюзом работодателей и торгово-промышленной палатой обсуждали вопросы введения различных балльных систем, чтобы проверять, кому разрешать работать на эстонском рынке труда.

Певкур сказал, что надо посмотреть, в каком секторе самая высокая нехватка рабочей силы, и освободить его от квоты или вообще отменить ограничение и установить требования к образованию и зарплате.

Большие проблемы с рабочей силой, по словам Певкура, наблюдаются в ИТ-секторе, а также появляются в отношении сезонных работ в сфере туризма, гостиничного дела и сельского хозяйства.