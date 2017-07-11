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В июне пассажиропоток на поездах Elron вырос на 9% ({{commentsTotal}})

Число пассажиров на поездах Elron выросло в июне 2017 года на 9%.
Число пассажиров на поездах Elron выросло в июне 2017 года на 9%. Автор: Рене Сууркаэв/ERR
Экономика
Экономика

Госкомпания Elron сообщила, что за первые шесть месяцев нынешнего года поездами в Эстонии было совершено более 3,5 миллионов поездок и количество пассажиров по-прежнему растет. В июне поездами было совершено 606 000 поездок и количество пассажиров увеличилось на 9%, компания продала билетов на 1,1 млн евро.

"Количество путешествующих поездом пассажиров в первом полугодии нынешнего года по-прежнему росло. Больше всего поездами ездили в июне, когда число пассажиров возросло на 9%", - сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго.

"Летом добавили в расписание движения Elron дополнительные отправления в Вильянди. В летний период поезда по-прежнему ездят и в Пиуза. В дни проведения крупных народных мероприятий мы добавили и специальные поезда, например, в день проведения футбольного матча Эстония-Бельгия, а также для доставки домой участников праздника песни и танца. Через две недели мы планируем дополнительные отправления на Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки, а еще неделю спустя – на Weekend Festival в Пярну", - сказал Конго.

С января до июня 2017 года Elron обслужил 3 578 000 пассажиров, т.е. на 219 000 пассажиров больше, чем годом ранее. За полгода количество пассажиров поездов увеличилось на 7%. Месяцем с наибольшим количеством пассажиров стал июнь, в течение которого Elron обслужил 606 000 пассажиров, т.е. на 49 000 пассажиров больше, чем годом ранее. В июне поездами Elron воспользовалось на 9% больше пассажиров, чем за тот же период прошлого года.

В первом полугодии 2017 года доход Elron от продажи билетов составил 6 353 000 евро, т.е. на 6% больше, чем годом ранее. В июне 2017 года доход Elron от продажи билетов составил 1 128 000 евро, т.е. на 8% больше, чем годом ранее.

Редактор: Артур Тооман

elron


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