В Таллинне выдали в три раза больше разрешений на строительство, чем год назад ({{commentsTotal}})
Во втором квартале нынешнего года Таллиннский департамент городского планирования выдал 482 разрешения на строительство, за аналогичный период прошлого года было выдано 172 разрешения.
Заведующая департаментом Ану Халлик-Юргенстейн увязывает активизацию строительной деятельности в городе с общим экономическим ростом, а увеличение числа разрешений объясняет улучшением работы департамента и качеством строительных проектов, сообщает Раэпресс.
Ускорение обработки документов, необходимых для получения разрешения на строительство, стало результатом ряда шагов, среди которых заведующая особо отмечает новый порядок рассмотрения проектов. В апреле 2016 года вступил в силу новый строительный регистр, улучшилось сотрудничество ходатайствующих и рассматривающих ходатайства специалистов – на рассмотрение стали поступать более качественные проекты.
Редактор: Артур Тооман