В Таллинне выдали в три раза больше разрешений на строительство, чем год назад

Судьба отдельного списка Центристской партии может проясниться не ранее, чем в начале августа. Это подтвердили 10 июля в интервью ERR парламентарии Ольга Иванова и Оудекки Лооне. Между тем европарламентарий Яна Тоом, в конце минувшей недели заявившая об отказе от участия в отдельном списке, рассказала службе новостей "Радио 4", что переговоры между сторонниками бывшего и нынешнего лидеров Центристской партии не прошли даром.