На свиноферме на Сааремаа уничтожат 3200 животных

Ветеринарно-пищевой департамент диагностировал африканскую чуму свиней (АЧС) на свиноферме с поголовьем 3200 животных в волости Ориссааре на Сааремаа. Для предотвращения инфекции ввели карантин, свиней уничтожат, а здание продезинфицируют.

Для выяснения причин вспышки заболевания на место приедут ученые университета естественных наук.

В среду сотрудники AS Vireen приступят к уничтожению свиней на зараженной ферме.

В радиусе 10 км от выявленного очага заболевания находится еще одна свиноферма, принадлежащая тому же хозяину. В ближайшее время ее проверят.

В последний раз зараженную ферму проверяли 7 июня, недостатков выявлено не было.

По состоянию на конец июня в Эстонии было проверено 6519 кабанов, из которых зараженными АЧС оказались 556 особей.