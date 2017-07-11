Эстонская строительная фирма получила крупный контракт в Киргизии

Как сообщает мэрия Бишкека, подписание контракта "Закрытие и рекультивация существующей свалки бытовых отходов" состоялось накануне.

Договор о закрытии и рекультивации старой свалки подписан между муниципальным предприятием мэрии Бишкека "Бишкекский санитарный полигон" и компанией Rand ja Tuulberg AS. Сумма контракта составляет 1 596 900 евро.

Рекультивация существующей свалки позволит перевести территорию свалки в зеленую зону. 50% из суммы контракта финансируются за счет гранта Европейского союза, 50% за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития.

Rand ja Tuulbeg - одна из крупнейших строительных компаний Эстонии. Совет ее дикторов возглавляют Райво Ранд и Айвар Туулберг. В настоящее время Туулберг проходит обвиняемым по уголовному делу о коррупции, главный фигурант которого - отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар.

Туулберга обвинили в даче взятки Сависаару. Сам он все обвинения в свой адрес отвергает.