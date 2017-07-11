Совет ЕС одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

Все 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации ЕС — Украина, говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном во вторник в Брюсселе.

"11 июля Совет принял решение завершить соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза", – отмечается в документе.

В документе подчеркивается, что это финальный шаг ратификации процесса, передает ТАСС. "Он позволит соглашению полностью вступить в силу с 1 сентября 2017 года".

Одобрение советом соглашения об ассоциации с Украиной последовало после его ратификации 14 июня Нидерландами. С 15 июня документ, подписанный королем Нидерландов Виллем-Александером, министром иностранных дел Бертом Кундерсом, министром внешней торговли и сотрудничества Лилианне Плумен и министром безопасности и юстиции Стефом Блоком, вступил в силу.

Соглашение об ассоциации уже применяется на временной основе в части, касающейся экономического сотрудничества с 1 ноября 2014 года и зоны свободной торговли с 1 января 2016 года. Остальные части соглашения, предусматривающие укрепление взаимодействия сообщества и Украины в таких областях, как внешняя политика, политика безопасности и юстиция, могут вступить в силу только после окончательной ратификации всеми участниками. Нидерланды стали последней страной, ратифицировавшей документ.

Как заявил президент Украины Петр Порошенко, в среду в ходе саммита Украина-ЕС в Киеве стороны скоординируют пути обеспечения максимально эффективного и быстрого достижения целей соглашения об ассоциации.

"Уже завтра мы с лидерами ЕС скоординируем в Киеве во время саммита как обеспечить максимально эффективное и быстрое достижение цели, заложенной в соглашении, и перейти на новый этап нашего партнерства", – заявил Порошенко в своей странице в Facebook во вторник.