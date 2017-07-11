EKRE против отмены миграционной квоты

В свете продолжающегося экономического роста и готовности предприятий наращивать объемы производства, в Эстонии вновь остро встал вопрос пересмотра миграционной квоты. Как сообщила сегодня газета «Ээсти Пяэвалехт», квота, которая и в этом году составляет 0.1% населения страны или 1317 человек, была выбрана уже к 1-му июля. В связи с этим, лидер находящихся сейчас в оппозиции реформистов Ханно Певкур предложил отменить квоту на въезд мигрантов, чтобы, таким образом, решить проблему дефицита кадров на рынке труда. Категорический против этой инициативы выступает Март Хельме, председатель Консервативной народной партии, которая также находится в лагере парламентской оппозиции.