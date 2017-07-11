В день ключевой пресс-конференции Тоом, Лооне и Иванова зарегистрировали НКО List

В пятницу, 7 июля, когда на пресс-конференции в Таллинне депутат Европарламента Яна Тоом объявила о том, что не станет участвовать в создании отдельного от Центристской партии предвыборного списка, официально было зарегистрировано НКО LIST. Помимо самой Тоом в состав правления объединения вошли также депутаты Рийгикогу Ольга Иванова и Керстин-Оудекки Лооне.

"То, что дата регистрации НКО совпала с днем, когда мы провели свою совместную пресс-конференцию - это всего лишь случайность. На самом деле необходимые для регистрации документы мы представили еще за неделю до этого, когда втроем собирались пойти на местные выборы со своим списком. Однако в Коммерческий регистр объединение внесли лишь 7 июля", - объяснила во вторник, 11 июля, Ольга Иванова корреспонденту портала rus.err.ee.

"В свете решения Яны Тоом необходимость в этом НКО отпала. Думаю, что теперь мы его закроем", - добавила Иванова.

Слово list с английского языка переводится как "список".

В минувшую пятницу Яна Тоом объявил о том, что отказалась создавать отдельный избирательный список для участия в предстоящих осенью выборах в Таллиннское городское собрание. По ее словам, она передумала это делать буквально за ночь.

Для участвовавших вместе с ней в пресс-конференции Ольги Ивановой и Оудекки Лооне решение старшей коллеги оказалось неожиданным.

В настоящее время оба политика не отказались от идеи участия в местных выборах в составе отдельного списка.