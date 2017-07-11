Канцлер права: во многих домах призрения не обеспечиваются достойные условия жизни

Канцлер права Юлле Мадизе направила разработчикам социальной политики Эстонии, местным самоуправлениям и домам по уходу письмо с предложениями увеличить в будущем финансирование домов престарелых с целью улучшения там условий жизни и качества предлагаемых услуг.

"Лучше всего было бы, если бы пожилые люди могли достойно жить дома или в небольших семейных домах, расположенных в привычном им районе. Для этого необходимо, чтобы помимо близких, им больше бы помогали города и волости. Муниципалитеты обязаны это делать согласно закону о социальном обеспечении, но часто они не знают или не умеют помочь или жалуются на отсутствие денег",- считает Мадизе.

"Дом престарелых будет и в будущем единственным приемлемым решением для части одиноких людей. Вне зависимости от состояния здоровья и возраста, человек всегда достоин уважения. Людей нельзя ставить в положение, когда они чувствуют, что теряют свое достоинство, когда их рассматривают как объект обслуживания, а не как человека, у которого есть чувства и мысли”, - добавила она.

Мадизе суммирует, опираясь на официальные контрольные визиты канцлера права, что условия многих эстонских домов по уходу не гарантируют людям их право на достойную жизнь. Но, тем не менее, есть и прекрасные примеры домов, в которых пожилым людям обеспечивается чистая домашняя обстановка, для них проводятся достаточно интересные мероприятия, и, в случае необходимости, также оказывается медицинская помощь.

"Многие проблемы возникают из-за хронического недофинансирования. Я надеюсь, что при изменении функций местного самоуправления и финансирования будет принята во внимание необходимость значительно улучшить жизнь и качество ухода в домах престарелых", - говорит канцлер права, ссылаясь и на последний доклад Всемирного банка, в котором Эстонии рекомендуется значительно увеличить финансирование услуг по уходу.

По словам Мадизе, в ходе административно-территориальной реформы вновь создаваемые муниципалитеты должны быть в состоянии организовать и финансировать услуги, необходимые в ситуации, когда в связи со старением населения значительно увеличится число нуждающихся в уходе престарелых людей.