Марко Михкельсон расскажет в США об угрозе со стороны России

Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон пребывает с рабочим визитом в Вашингтоне, где представит приоритеты председательства Эстонии в Совете Европейского союза Конгрессу США. Он также примет участие в конференции, тема которой – оборонная политика НАТО и США.

На конференции, организованной посольством Эстонии в сотрудничестве с Атлантическим советом, Михкельсон выступит с докладом о военных учениях России "Запад-17" и о военных угрозах в регионе.

В своем докладе он сосредоточится на анализе военной доктрины и геополитических интересах России, а также на том, как масштабные военные учения влияют на российское общество в качестве мобилизационного фактора.

По словам Михкельсона, крупные военные учения, направленные против Запада – вовсе не новое явление. "Не стоит забывать, что масштабные учения "Запад" истоками уходят во времена Холодной войны. Единственное отличие от тех учений: основным объектом нападений по проигрываемым тогда сценариям были Датские проливы, а теперь – Балтийские страны и Польша. Таким образом, речь идет о долговременной деятельности, на которую адекватно должны отреагировать и союзники по НАТО", – сказал Михкельсон.

В среду на мероприятии открытия председательства в Совете Европейского союза Михкельсон сообщит о приоритетах председательства Эстонии и об отношениях между ЕС и США.

В четверг во время встречи в Конгрессе США участники более подробно рассмотрят сотрудничество между ЕС и США и основные темы председательства Эстонии в Совете ЕС. В мероприятии также примут участие заместитель председателя подкомитета по делам Европы конгрессмен Грегори Микс и член комитета по иностранным делам конгрессмен Джо Уилсон, а также посол ЕС в США Дэвид О’Салливан.

Во время визита Михкельсон планирует и двусторонние встречи с членами Конгресса. Он также встретится с представителями прессы США.