Симсон: Эстония во время председательства в Совете ЕС сосредоточится на наземном транспорте

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон представила во вторник, 11 июля, в Брюсселе перед комиссией Европарламента по транспорту и туризму приоритеты Эстонии, как председателя Совета ЕС, в сфере транспорта. Один из главных приоритетов — состояние рынка автомобильных перевозок, условия труда профессиональных водителей и узкие места социального страхования.

"Интерес к новому дорожному пакету был в Европе большой как со стороны государств-членов ЕС и Европарламента, так и со стороны транспортного сектора, и от нас ждут решений, которые работали бы одинаково хорошо как в сердце Европы, так и на периферии. Желания стран ЕС, исходя из разной практики, очень разные, поэтому нахождение хорошего компромисса для всей Европы является сложной задачей”, - сказала Симсон.

Еще одним важным приоритетом председательства Эстонии в Совете ЕС Симсон назвала безопасность авиасообщения и важность обновления политики в области конкуренции на авиационном рынке. Кроме того, министр подчеркнула необходимость поиска решений, как сделать перефирию Европы более привлекательной для авиакомпаний. Прежде всего министр имела в виду регионы, которые находятся дальше от центральной Европы, например, такие как Эстония.

При представлении приоритетов Эстонии в области транспорта неоднократно поднимался вопрос о дигитализации транспортной сферы и министр экономики и инфраструктуры в очередной раз подчеркнула, что цель Эстонии – поделиться своим опытом и поиск новых решений. "Имея репутацию успешного электронного правительства у Эстонии во время председательства есть хорошая возможность поделиться своим опытом и предложить электронные решения для транспортного сектора", - сказала Симсон.

Кроме того, министр представила и другие темы, которые будут обсуждаться во время председательства Эстонии в Совете ЕС — это морской транспорт, почтовые услуги и сектор туризм.