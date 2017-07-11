Идею об отмене миграционной квоты в парламенте поддерживают только реформисты

В свете продолжающегося экономического роста и готовности предприятий наращивать объемы производства, в Эстонии вновь остро встал вопрос пересмотра миграционной квоты. Как сообщила сегодня газета «Ээсти Пяэвалехт», квота, которая и в этом году составляет 0.1% населения страны или 1317 человек, была выбрана уже за первое полугодие. В связи с этим, лидер находящихся сейчас в оппозиции реформистов Ханно Певкур предложил отменить квоту на въезд мигрантов, чтобы, таким образом, решить проблему дефицита кадров на рынке труда. Между тем, остальные представленные в парламенте партии инициативу Певкура не поддерживают. Тему продолжит Владимир Ойжинский.