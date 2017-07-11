Индрек Саар: важная задача во время председательства Эстонии в Совете ЕС - рынок медиа-услуг

Сегодня, 11 июля, министр культуры Индрек Саар в Брюсселе рассказал комиссии Европейского парламента по культуре и образованию об основных темах председательства Эстонии в Совете ЕС в области культуры, аудиовизуальной политики и спорта.

Министр культуры Индрек Саар начал свое выступление словами благодарности депутатам Европейского парламента, которые посетили юношеский праздник песни и танца. "Совместное пение и танцы – это не просто важная часть эстонской культуры и истории, это наша вера в свободу, мирное сосуществование и сотрудничество. Неудивительно, что наши мирные устремления к восстановлению независимости известны как поющая революция, и являются примером естественных и мирных действий Эстонии в направлении достижения ее целей", - подчеркнул Саар.

Министр отметил в своем докладе, что самая весомая задача Эстонии заключается в проведении переговоров с Европейским парламентом на тему обновления законодательства Европейского союза, регулирующего рынок аудиовизуальных медиа-услуг. "Все страны-участницы придерживаются мнения, что Европа как можно быстрее должна обновить правила аудиовизуальных услуг. Нам нужно четкое общее правовое пространство для развития и распространения услуг на едином рынке, где все участники соблюдают одни и те же правила, причем учитывать необходимо и новые услуги, которые не охватывает действующая директива. Мы также должны обеспечить достаточную защиту пользователей — в особенности, детей — при потреблении медиа-услуг в Интернете. Необходимо повысить эффективность защиты от разжигания ненависти и насилия", — сказал Саар в своем выступлении.

"При обновлении правил аудиовизуальных медиа-услуг цель Эстонии как председателя состоит в достижении соглашения с Европейским парламентом, для этого нами были предприняты первые шаги на начавшихся вчера переговорах", — добавил министр.

"В сфере культуры центральной темой для нас будет доступ к культуре и наследию в эпоху цифрового переворота, а также определение шагов, необходимых для более активного привлечения публики", — отметил Саар.

Говоря о других ключевых темах в области культуры на период председательства, Саар указал, что для Европейского союза важно развитие стратегического сотрудничества с третьими странами. Как страна-председатель мы также будем активно работать над тем, как более эффективно противостоять незаконному импорту культурных ценностей в Европейский союз.

В спорте Эстония хочет построить дискуссию вокруг роли тренера как учителя ценностей и навыков, а также вокруг возможностей более активной поддержки тренеров в их изменяющейся роли. "Если мы хотим, чтобы европейцы физически были более активны, здоровы и подвижны, больше бы уважали многообразие, ценили бы принцип честной игры как в спорте, так и в обществе в целом, то мы должны сосредоточиться именно на тренерах как на ключевых персонах, играющих важную роль в достижении этой цели", — подчеркнул Саар.

Министр культуры отметил, что по всем основным темам цель Эстонии заключается в достижении между странами-участницами важных договоренностей, которые окажут непосредственное влияние на всех граждан и будущее Европы.