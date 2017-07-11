Врачи против обязательной вакцинации детей

Врачи и чиновники из Департамента здоровья не согласны с предложением канцлера права Юлле Мадизе сделать вакцинацию детей обязательной. По их мнению, такое решение может только ухудшить проблему с частыми отказами от прививок. Сколько в Эстонии невакцинированных детей и нужно ли начинать бить тревогу - в сюжете "Актуальной камеры".

Вакцинация в нашей стране дело добровольное и в последнее время родители в Эстонии всё чаще отказываются делать прививки своим детям. Причины разные: опасение осложнений, недоверие врачам, отсутствие информации о важности вакцинации.

"Я думаю, что молодые родители уже не знают, что такое серьезное заразное заболевание, эпидемия, когда умирают дети. Все думают, что эти заболевания не дойдут до нас. Но люди едут в Азию или Африку и все эти заболевания, от которых у нас прививаются, там существуют", - рассказала председатель Эстонского союза детских врачей Юлле Эйнберг.

По статистике в Эстонии около 95% детей вакцинированы, и это хороший показатель, если сравнивать с другими странами. На днях канцлер права Юлле Мадизе передала запрос от местных самоуправлений в Рийгикогу, чтобы обсудить возможность введения обязательной вакцинации. Но Департамент здоровья утверждает, что в принудительных действиях нет необходимости.

"Опыт других стран, где вакцинация обязательна, показал, что это недостаточно эффективная мера. Несколько дней назад я говорила с представителем страны, где вакцинация является обязательной. И мне рассказали, что некоторые родители уже приходят на прием к врачу с нужной суммой денег, платят эту сумму и говорят, что теперь, пожалуйста, оставьте нас в покое и больше не предлагайте вакцинацию", - отметила главный специалист Департамента здоровья по надзору за инфекционными заболеваниями Ирина Филиппова.

Председатель Союза детских врачей Юлле Эйнберг, также считает, что у родителей должен быть выбор - вакцинировать своего ребёнка или нет.

"Думаю, что у нас родители должны сами решать, давать разрешение делать прививки или нет. И никакие санкции вводить не надо", - добавила Юлия Эйнберг.

В Эстонии детский сад или школа по закону не могут отказаться принять непривитого ребенка. Но, по словам врачей, пока бить тревогу рано, так как 5% непривитых детей - не критический показатель для нашей страны.