Летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов пройдут в Париже и Лос-Анджелесе

Такое решение было принято во вторник, 11 июля, на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне. Изначально на проведение Игр-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города подтвердили свои заявки.

На заседании было предложено отдать одни из Олимпийских игр (2024 или 2028) Парижу, другие — Лос-Анджелесу. Очередность будет определена в сентябре на 131-й сессии МОК в Лиме (Перу), передает Лента со ссылкой на REUTERS.

Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, Лос-Анджелес — в 1984-м. Ближайшие летние Игры пройдут в 2020 году в Токио.

Предыдущие соревнования прошли в 2016-м в Рио-де-Жанейро.