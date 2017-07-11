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Столицы Олимпийских игр 2024 и 2028 годов будут выбраны одновременно в сентябре ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Фото: AFP/Scanpix
Спорт
Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил единовременные выборы столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, которые состоятся на 131-й сессии организации в Лиме 13 сентября. Об этом стало известно по итогам заседания внеочередной сессии МОК в Лозанне.

На проведение Олимпиады-2024 претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, но только последние два города вошли в окончательный список претендентов и подтвердили свои заявки. На прошлом заседании исполкома МОК было предложено поделить между этими городами Олимпийские игры 2024 и 2028 годов, однако данные изменения должны быть утверждены сессией МОК.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

Редактор: Надежда Берсенёва



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